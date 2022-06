Tõestatud ⟩ Töötajate tulemused lühema töönädala korral ei halvene

«Senised projektid neljapäevase töönädalaga, on olnud peamiselt testid, mille eesmärgiks oli analüüsida lühema töönädala mõjusid,» rääkis Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi. «Senised tulemused on näidanud, et töötajate produktiivsus testperioodil püsis sama kõrgel, kuid eelkõige paranesid heaolu ja meelestatus.»

Lühemat töönädalat on Elisas testitud osakonnapõhiselt, mis tähendab, et teised struktuuriüksused ettevõttes jätkavad tööd vanamoodi. See võib tekitada töötajates vimma, sest kõiki ei kohelda võrdselt ega võimaldata töötada lühemat aega.

Teemägi siin probleemi ei näe. «Neljapäevase töönädala kontseptsioon põhineb sellel, et inimesed kasutavad tööpäevasid efektiivsemalt ning suudavad teha viie päeva töö kontsentreeritult nelja tööpäevaga ehk kõik teevad endiselt sama palju tööd,» lausus ta.

Kui viiepäevane ja kaheksatunnine tööpäev on universaalselt rakendatav, peaks seda olema ka neljapäevane töönädal.

«Elutähtsate teenuste pakkujana ei ole meil võimalik kogu ettevõtet korraga neljapäevase töönädala projektile üle viia,» ütles Teemägi. «Näiteks teenuste ja murede puhul soovivad inimesed jätkuvalt abi saada esmaspäevast pühapäevani ehk tahes tahtmata tuleb osadel tööperedel oma tööaeg planeerida välismaailmaga samasse rütmi.»

Seega on üle terve Elisa lühendatud töönädala kehtestamisest on Teemägi sõnul veel vara rääkida, kuid esindustes on nad seda mudelit juba mitu aastat edukalt kasutanud.