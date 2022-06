Töötajate sunniviisiline kontorisse kamandamine võib nad hoopis minema peletada

Seda, et võimalus töötada endale kõige mugavamal viisil on olulisem kui kunagi varem, tõestavad üheselt ka Elisa läbi viidud siseuuringud. Enamik töötajatest sooviks ka edaspidi kodukontorist töötada 3-4 päeva nädalas, samas kui paljud ei sooviks enam üldse kontoris käia ning nende inimeste osakaal, kes sooviks igapäevaselt kontorisse tulla, on olematu.

Seejuures pole tegu vaid uuringutulemustega – veebruari esimestel nädalatel käis Elisa kontoris alla veerandi kõikidest töötajatest. See annab selge signaali, et inimesed on oma valiku teinud ning vanu aegu igatsevad ettevõtted peaksid oma suhtumist muutma. Lühiajaliselt võib küll oma ala eksperdid tagasi kontorisse saada, kuid pikemas vaates leiavad parimad endale töö, mis pakub neile seda, mida nad tegelikult tahavad ning uute ja tasemel töötajate pealevoog aeglustub märkimisväärselt.

Kaugtöö töötab

Seega tasuks mõelda, kas vanadele radadele naasmine on seda väärt, eriti arvestades sellega, mida on pea kaks aastat kestnud kaugtöö periood selgelt näidanud. Kaugtöö töötab. See pole enam küsimus. Kriisiaeg näitas selgelt kätte, et hajusalt töötamine on midagi, mis päriselt töötab. Seetõttu on ka töötajatel järjest raskem mõista, miks peaks keegi nad sundima tagasi keskkonda, kus nad tegelikult olla ei soovi. Kui tulemused on kodust, suvilast või palmi alt töötades sama head või veelgi paremad, siis mis saab olla argument vanade viiside juure naasmiseks? Kuniks tööandja ei suuda sellele küsimusele anda paremat vastust peale “nii oleme ju alati teinud ja teeme edasi” repliigi, on naiivne loota, et pettunud töötaja sellega lepib ja visalt edasi rabab.