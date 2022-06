Saksamaa paneb söeelektrijaamad erakorraliselt taas tööle

Vene energiahiid Gazprom teatas eelmisel nädalal, et vähendab oluliselt gaasitarneid Saksamaale läbi Nord Streami torujuhtme.

Kärbet põhjendati remonditöödega, aga Euroopa Liidu ametnikud on veendunud, et tegelik eesmärk on karistada Ukraina liitlasi.