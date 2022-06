Vaata, mida põnevat leiab kuue jalgpalliväljaku suurusest Lidli laost

Logistikakeskuse juht Mareks Freibergs rõhutab kiirust, millega värsket kaupa laost edasi kauplustesse saadetakse: kaubaringlus peab toimuma samal päeval. Foto: Ardo Kaljuvee

Üks olulisemaid kvaliteedikriteeriumeid on värskus. Värske köögivili, mis Lidli lattu sisse tuleb, peab Freibergsi kinnitusel samal päeval ka välja minema, sest ainult nii on võimalik tagada kauba värskus.

Kui kvaliteedikontroll tehakse igale puu- ja köögiviljatarnele, mis sisse tuleb, siis pestitsiide kontrollitakse samuti, kuid pisteliselt.

Kauba säilitamiseks on laos kuus eri temperatuuriga tsooni, mis võimaldab nii värsket kui ka külmutatud kaupa säilitada ühes hoones. Sügavkülmutatud tooteid hoitakse temperatuuril -24 kraadi, värskeid piima- ja lihatooteid ühe kraadi juures, eksootilisi puu ja köögivilju aga nelja kraadi ja 90-95-protsendilise õhuniiskusega ruumis, tavalisi puu- ja köögivilju säilitatakse 14 kraadi juures. Kõige soojem ruum on üllatuslikult šokolaadile - neid ladustatakse 20-kraadise temperatuuri juures. Kõigile muudele toodetele on tagatud 18-kraadine temperatuur.

Riias asuv Lidli logistikakeskus on Baltikumi modernseim. 12,5 meetri kõrguste riiulite kogupikkus ulatub kolme kilomeetrini. Iga riiuli all on sprinkler, mis tõstab lao tuleohutust.

Kui laeni kõrguvad 12,5 meetrised riiulid oleksid pool meetrit madalamad, oleks tuleohutusreeglid olnud palju leebemad ja piisanud oleks vaid sprinkleritest laes. Foto: Ardo Kaljuvee

Keskuses taaskasutatakse sügavkülmkambri jahutusseadmete toodetud soojust, elekter on saadud 100% taastuvallikast, veekasutus on optimeeritud ja jäätmeid sorteeritakse 30 eri liiki. Kogupindala on keskuses 51 000 ruutmeetrit, millest ladu hõivab 45 000 ruutmeetrit, ülejäänu on kontor. Kompleksis on ka töötajate söökla, kus laotöötajaid toitlustatakse tasuta.