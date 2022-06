Hoiu-laenuühistutesse investeerimine eeldab suuremat riskivalmidust

Juristi toob ühe kaasneva riskina välja, et hoiu-laenuühistu maksejõuetuse korral ei garanteeri riik hoiustaja säästude säilimist 100 000 euro ulatuses iga hoiustaja kohta, nagu seda tehakse Eestis tegutsevate pankade hoiuste puhul. Sihtasutus Hoiuste Tagamise Fond tagab investeeritud hoiuseid küll 20 000 euro ulatuses, kuid seda vaid Hoiu-Laenuühistu Liidu liikmete puhul, kes on fondiga liitunud ja kes teevad sinna regulaarseid makseid.

Hoiu-laenuühistutesse investeerimisel tuleb Aasa sõnul tähelepanu pöörata sellele, et ühistu pankroti korral võib hoiustaja tulenevalt riikliku tagatise puudumisest kaotada kogu investeeritud raha. Seega on väga oluline enne hoiustamist uurida konkreetse hoiu-laenuühistu tausta.

«Kui panga ning tarbija vahelise vaidluse lahendamiseks on tarbijal õigus pöörduda TTJA juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, siis vaidluses hoiu-laenuühistuga ei ole tarbijavaidluste komisjonil pädevust. Seda tulenevalt sellest, et hoiu-laenuühistu kliendid on ühtlasi ka ühistu omanikud ehk liikmed ning seetõttu ei ole tegemist tarbija-kaupleja vahelise suhtega tarbijakaitseseaduse mõttes. Seega on vaidluste tekkimisel ainsaks võimaluseks pöörduda kohtu poole, mis võib osutuda aga kulukaks ettevõtmiseks,» nentis ta.