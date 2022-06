Sanktsioonide all Vene pankurid tahavad Ukrainas rahu saavutada

«Rahupartei» loodab praegu Moskva ja Kiievi naasmist läbirääkimiste laua taha hoolimata sellest, et kõnelused on aprilli algusest praktiliselt külmunud.

Selle partei silmapaistvate liikmete hulka kuuluvad VTB panga tegevjuht Andrei Kostin, Rosteci tegevjuht Sergei Tšemezov ja Sberbanki tegevjuht Herman Gref. Kaks allikat märkisid ka, et selle rühmituse seisukoht ühtib vendade Mihhail ja Juri Kovaltšuki omaga, kes väidetavalt kuuluvad Vladimir Putini siseringi, kirjutas portaal Meduza.

Need viis «rahupartei» liiget on langenud pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse mitmesuguste rahvusvaheliste sanktsioonide alla. Kuid nad loodavad, et rahukõneluste jätkumisel tühistatakse mõned sanktsioonid, võimaldades Venemaal naasta rahvusvahelistele finants- ja tehnoloogiaturgudele.