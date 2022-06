Lennukas karjäär ⟩ Sihikindel karjäärinaine Eesti panga juhatuses

Sihikindlalt erialast rahvusvahelist karjääri arendanud Monika on pärast kümmet aastat tööd erinevates maailma regioonides tagasi kodus, et olla lähemal oma vanematele ja perele. Tema karjäär on olnud huvitav ja seda mitte juhuslikult, vaid selle on Monika ise teadlikult huvitavaks kujundanud.

Aastal 2003 lõpetas ta ülikooli ja sel ajal oli majanduse ja rahanduse tudengite hulgas väga populaarsed audiitor- ja ärikonsultatsiooni firmad. Ka Monikat võlus see maailm ja ta liitus Ernst & Young´i ärikonsultatsioonide osakonnaga. See tähendas tema jaoks kohe suuri konsultatsiooni-, hindamiste, ülevaatuste ja siseauditeerimise projekte nii era- kui ka avalikus sektoris. Sealt jõudis ta väikese ringiga edasi tehingute nõustamise maailma, mis hõlma nii tehingu juhtimist kui ka tehingu eelseid analüüse. Seal sai ta aru, et see on tema valdkond, asi, mis talle tõeliselt huvi pakub. Eesti ja Baltikumi turg jäi talle aga varsti väikeseks ja ta hakkas otsima võimalusi tööks välismaal. Rahvusvaheline firma pakub noorele inimesele võimalusi töövahetuseks. Monika sai aastal 2005 praktikakoha Manchesteri kontorisse Suurbritannias tehingute nõustamise meeskonda, kus ta töötas seitse kuud ja kogus tulevaseks eluks vajalikke kontakte.