Võimalik ka Eestis ⟩ Ettevõte annab töötajatele iga reede vabaks

Scoro tegevjuht Fred Kriegeri sõnul nägid nad siin võimalust töö efektiivsuse parandamiseks. «Peamine põhjus, miks me neljapäevasele töönädalale mõtlema hakkasime, on usk, et see ongi parem viis töö tegemiseks. Tänu tehnoloogiale ja tarkvarale oleme oluliselt produktiivsemaks muutunud, kuid seda efektiivsust lahjendavad erinevad katkestused, mitme asja korraga tegemine ja üldine ebaefektiivne kommunikatsioon. Neljapäevane töönädal aitab panna paika konkreetsemad piirid tööelu ja vaba aja vahel. See sunnib firmat ja iga töötajat eraldi tegema tööd töö ajal ja ajama muid asju muul ajal. Olla 24/7 natuke töörežiimis ja natuke samal ajal puhata ei ole mõistlik ning selle tulemusel kannatavad mõlemad pooled,» rääkis Krieger.