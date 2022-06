Hinnatõus pitsitab ka miljonäre: ostud tuleb edasi lükata

Specterm Groupi uuring viidi läbi millenniumipõlvkonna hulgas, kuhu kuuluvad inimesed, kes on sündinud aastal 1982 või hiljem. Uuringu käigus küsitleti neid, kelle investeeritav vara on vähemalt miljon dollarit. Ligi pool küsitletuist tõdeb, et kõrged intressimäärad on neid sundinud auto ostmist edasi lükkama ning 44 protsenti uuringus osalejaist on inflatsiooni tõttu koduostu edasi lükanud. Rohkem kui kolmandik vastanuist on inflatsiooni tõttu oma puhkusereisid tühistanud.