KÄTTEMAKS ⟩ Vene kinoketid jätavad Hollywoodile raha maksmata

Postimees on varem kirjutanud, et Venemaa kinod ägavad lääneriikide sanktsioonde all ning iga neljas tegija võib uksed sulgeda. «Olukord muutus keeruliseks kohe pärast Hollywoodi filmide kadumist ekraanidelt ehk märtsi alguses. Käibe langus on olnud umbes 60–70 protsenti, mistõttu on meie tegevus muutunud kahjumlikuks,» ütles kinoketi Lumen kaasomanik Pavel Ponikarovski Komsomolskaja Pravdale.