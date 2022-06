Vene valitsus: riigi naftatoodang kasvab jõudsalt

Venemaa suurendab sel kuul võrreldes maiga oma naftatoodangut ja loodab juulis seda veelgi kasvatada, vahendas Venemaa asepeaministri Aleksandr Novaki neljapäeval Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil öeldut TASS.

Novaki sõnul on Venemaa toodang juunis võrreldes maiga märkimisväärselt kasvanud. «Toodame praegu umbes 600 000 barrelit päevas rohkem ja on põhjust arvata, et jätkame naftatootmise suurendamist ka juulis,» ütles Novak. «Tegelikult oleme juba praegu tootmisega jõudmas veebruari tasemetele.»

Novak lisas samas, et sel kuul plaanib Venemaa hoogustada kodumaist rafineerimist, mis toob kaasa Venemaa naftaekspordi «kerge languse».

Lääne sanktsioonide mõjul on Venemaa naftatootmine ja -eksport siiski pidurdumas ja seda hoolimata sellest, et Venemaa müüb praegu Indiasse rekordmahus toornaftat. Venemaa on eksporti Indiasse ja Hiinasse üha kasvatanud, kuid analüütikud kahtlevad, kas Aasia turg suudab vastu võtta kõike 4 miljonit barrelit päevas, mis Venemaalt on seni Euroopasse voolanud.

Alates veebruarist, ehk vahetult enne Venemaa sissetungi Ukrainasse, on Venemaa pidanud vastavalt OPEC+ lepingule suurendama oma toornafta tootmist igal järgneval kuul enam kui 100 000 barreli võrra päevas. Seda Venemaa teha ei ole suutnud. Idanaabri toornafta järgi nõudlus Euroopas väheneb hoolimata sellest, et embargo ei ole veel jõustunud, kuna ostjad on ise Vene tarnetest keeldunud. See on kaasa toonud idanaabrite naftaekspordi vähenemise ja puurkaevude sulgemise.