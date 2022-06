Transpordifirmad Kallasele: kütuseaktsiisi langetamine jõuaks tarbijateni

«Peaminister Kaja Kallas ütles eilsel (neljapäevasel – toim) pressikonverentsil, et nad jälgivad väga pingsalt, mida teised riigid kütuseaktsiisi osas teevad. Samuti lisas ta, et aktsiisilangetuse mõju nagunii tarbijateni ei jõua, aga viib riigieelarvest tohutu summa välja. See ei vasta aga lihtsalt tõele,» lausus pressiteates ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing, kes loodab, et aktsiiside erakorraline langetamine võetakse siiski lähiajal uuesti ette.