Gazprom keeras Prantsusmaale gaasi kinni

Vene energiahiid Gazprom hoiatas nädala algul, et kärbib oluliselt tarneid Euroopasse.

Gazpromi väitel on Nord Streami torujuhtme kaudu tarnitava gaasi koguste vähendamise põhjuseks remonditööd, Euroopa Liidu ametnikud on aga veendunud, et Moskva püüab sellega Ukraina liitlastele survet avaldada.