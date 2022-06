Pankurid ja põllumehed üritavad Eestis põhumajade ehitamist käima tõmmata

Žürii esimees Hannes Praks ütles, et konkursi käigus otsis žürii A-energiamärgisele vastavaid arhitektuuriliselt ja elamismugavuselt kõrgetasemelisi ning reaalseks elluviimiseks sobivaid põhumaju, mida rajada Eesti hajaasustuspiirkondadesse.

Modernse põhumaja konkursile laekus seitse tööd, mille hulgast kuulutab žürii 17. juuni pärastlõunal välja oma lemmiku ja veel neli eskiisi, millega liigutakse edasi projekteerimise ja ehituse etappi.

Konkursi eestvedajad on veendunud, et põhumajade laialdasem kasutuselevõtt võimaldab Eesti riigil saavutada Euroopa Liidus kokku lepitud kliimaneutraalsuse eesmärke. Praeguses majandusolukorras, kus esineb nii materjali- kui ka energiadefitsiit, tuleb leida ehituses ja majade soojustamisel uusi, keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikke lahendusi. Põhk on Eesti kohalik taastuvressurss, mis võimaldab ehitada keskkonnasõbralikke ja kaasaegseid maju, mille kvaliteet on võrreldav puitmajaga.

Coop Panga kodulaenu äriliini juht Karin Ossipova kinnitas, et põhumajadel on oluliselt suurem potentsiaal kui Eestis seni rakendatud. «Kui tänaseks on Eestis ehitatud vaid sadakond käsitööna valminud põhumaja ja selle valdkonna kompetents on olnud väga väike, siis konkursil välja valitud arhitektuurikavandite alusel alustatakse esmakordselt põhumajade tootmist professionaalsel tasemel.»

Ossipova lisas, et kui põhumaja vastab kõikidele kaasaegse eramu tingimustele, siis saab seda finantseerida kodulaenuga. «Põhumaja elamiskvaliteet on võrreldav puitmajaga, kuid selle ehitamisel on mitmeid eeliseid. Lisaks sellele, et ehitusmaterjalina kasutatavad põhuplokid valmivad Eestis ega sõltu rahvusvahelistest tarnetest, on nendest maja ehitamine ka soodsam.»