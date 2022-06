EVEA sai uue presidendi

Üle poole volikogu koosseisust on uued liikmed ning volikogus on esindatud väga lai valik tegevusalasid ja kompetentse. Erinevalt ettevõtluse statistikast, on EVEA volikogus meeste-naiste osakaal peaaegu võrdne, kerge naisettevõtjate ülekaaluga 7:6.

«Oleme kõik ise tegutsevad väikeettevõtjad, mõned meist – isegi rohkem, kui ühes valdkonnas. Ühiskondlik töö esindusorganisatsiooni eesotsas tähendab märkamisväärset lisakoormust ja vastavalt vähem tähelepanu oma isiklikule ärile ja tegemistele. Seepärast on EVEAs heaks tavaks volikogu koosseisu ja presidendi rotatsioon. See tagab pideva uue energia ja ideede juurdevoolu. Samas hindame kõrgelt organisatsioonilist järjepidevust ja säilitame traditsioone, seega väga radikaalseid juhtorganite muudatusi püüame vältida. Olen veendunud, et Ille Nakurt-Murumaa, kes on aktiivselt panustanud EVEA tegevusse juba kahes volikogu koosseisus, saab suurepäraselt hakkama EVEA presidendi ametis.»

Uueks EVEA juhiks valitud I. Nakurt-Murumaa sõnas ametisse astudes: «EVEA väikeettevõtjate esindusorganisatsioonina on oluline nii ettevõtjatele kui ka riigile. Just väikeettevõtjad on kogukonna hoidjad ja seega regionaalpoliitika tugisambad. Selleks, et meie mõju oleks vastavuses meie panusega, on EVEA lähiaastate strateegiline eesmärk saada ametlikuks sotsiaalpartneriks. Väikeettevõtjatel on õigus ja kohustus rääkida kaasa ühiskonnaelu olulistel teemadel ning samuti õigus eeldada, et meiega arvestatakse otsuste tegemisel, mis meid otseselt ja vahetult puudutavad. On ebaõiglane, kui riik käsitleb ametlike sotsiaalpartneritena vaid väikest osa tööandjatest ning töötajatest. Suurus pole oluline - nii, nagu ookean koosneb lugematust hulgast veepiiskadest, koosneb EVEA ja kogu Eesti ettevõtlus tuhandetest väikestest ettevõtetest. Koos oleme suur jõud».