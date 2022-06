Saksamaa palub oma kodanikel säästa energiat seoses Vene gaasivoo vähenemisega

Saksamaa majandus- ja kliimamuutuste minister Robert Habeck ütles Twitteris avaldatud videopöördumises, et olukord on tõsine, ning palus inimestel ja ettevõtetel teha kõik endast olenev, et energiat säästa, vahendab Financial Times.

Saksamaa hädad on tingitud Venemaalt pärit maagaasi vähenemisest ja selle üle peetavast vaidlusest. Venemaa riiklik gaasiettevõte Gazprom on viimastel päevadel vähendanud Saksamaale tähtsa Nord Streami gaasijuhtme kaudu saabuva gaasi kogust 60% võrra.

Samuti on teatanud Itaalia, Slovakkia ja Austria, et gaasivood nende riikidesse on vähenenud või on Gazprom neid hoiatanud, et see võib lähipäevil juhtuda. Gazprom on juba varasemalt katkestanud gaasitarned kuuele ELi riigile, sest nad ei ole nõustunud ettevõtte nõudmistega uue maksekorralduse osas.

Gazpromi sõnul on hiljutine gaasi vähenemine tingitud tehnilistest probleemidest, kuid Saksamaa usub, et põhjused on poliitilised ja seotud Lääne ja Venemaa vaheliste pingetega seoses Ukraina sõjaga.

Gazpromi sõnul on gaasivoogude vähenemine seotud asjaoluga, et mõned Nord Streami turbiinid on olnud Kanadas Montrealis hooldustöödel ja ei ole saanud Venemaale tagasi pöörduda Kanada poolt riigi suhtes kehtestatud sanktsioonide tõttu.

Habeck ütles kolmapäeval, et gaasiettevõtte selgitus oli vaid ettekääne. «Putin teeb seda, mida me algusest peale kartsime. Ta vähendab gaasi kogust, mitte korraga palju, vaid järk-järgult.»