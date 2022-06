Coca-Cola lõpetab tootmise ja müügi Venemaal

Coca-Cola Co teavitas töö peatamisest Venemaa turul juba 13. päeval pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Kompanii teavitas tollases avalduses, et Coca-Cola on nende inimestega, kes kannatavad nende traagiliste sündmuste tohutute mõjude käes. Ettevõte lisas, et «jätkab olukorra jälgimist ja hindab seda sündmuste arenedes».