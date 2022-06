Putin: valitsus peab toetama kodumaist autotööstust

Venemaa statistikaameti Rosstat andmetel on autode hinnad aasta algusest alates peaaegu 50% võrra tõusnud, mis on löönud nõudluse alla riigis, kus majapidamiste sissetulekud on vähenenud ajal, mil inflatsioon on püsinud 20 aasta kõrgeima taseme lähedal.