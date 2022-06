Hinnašokk: gaas kallines ühe nädalaga 70 protsenti

Venemaa on gaasikraanide kruttimise­ga taas gaasi hinna lakke ajanud. Hollandi gaasibörsi TTF ­futuuride hinnad on sel nädal kerkinud pea 70 protsenti, 145 euroni megavatt-tunni (MWh) eest. Aastaga on maagaas kallinenud üle viie korra.