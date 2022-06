Graafik ⟩ Juuni on börsidel valdavalt aasta kõige kehvem kuu

Finantsturgude ühe käibetõe järgi tuleks mais aktsiad ära müüa ning pool aastat ehk kuni oktoobrini börsidelt eemale hoida (ingl k sell in May and go away). Ütlus põhineb ajaloolisel kogemusel ning ka uurimustel, mille järgi on näiteks aktsiaindeks S&P 500 novembrist aprillini kerkinud keskmiselt seitse, maist oktoobrini aga ainult kaks protsenti.