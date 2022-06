GALERII ⟩ Selline näeb välja SmartLynxi uus lennuk

Uue põlvkonna lennuk Boeing 737 MAX 8 hakkab Tallinnast lendama erinevatesse puhkusesihtkohtadesse üle terve Euroopa ning on sealjuures tunduvalt väiksema süsiniku jalajäljega kui eelmise põlvkonna lennukid. SmartLynx Airlinesi tegevjuht Žygimantas Surintas märkis, et tegemist on Baltikumi esimese alaliselt siin resideeruva Boeing 737 MAX 8 lennukiga.

«SmartLynx Airlines jätkab oma lennukipargi moderniseerimist ning pole kahtlustki, et Boeing 737 MAX 8 on täna tehnoloogiliselt kõige arenenum lennuk. Lennukis on 189 istekohta, tipptehnoloogiaga täiustatud kõigi mugavustega reisijatesalong, senisest suurema jalaruumiga kaasaegsed istmed, suuremad aknad, parem heliisolatsioon ja palju muud,» ütles Surintas. Lennuki salongis on värvimuutev valgustus, millel on rahustav ning lennuhirmu vähendav mõju.

«Ühtlasi on lennuki kütuse- ja hoolduskulud madalamad kui oma eelkäijal, mis aitab meil lennates loodust säästa,» lisas Surintas.

SmartLynx plaanib Balti turule investeerida kuni 50 miljonit eurot, et moderniseerida oma lennukiparki ning saada Baltikumi suurima lennukipargi operaatoriks. Kui hetkel on ettevõttel 40 lennukit, siis sel suvel on plaan suurendada lennukipark 56 ja aasta lõpuks 60 lennukini, millega saab ettevõte üheks suurimaks Euroopa lennufirmaks.

SmartLynxi käive ulatus 2021. aastal 137 miljoni euroni, mis on 91 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Lähiaastatel on SmartLynx Airlinesi peamiseks strateegiliseks suunaks lennufirma liidripositsiooni tugevdamine usaldusväärse reisijate- ja lennukaubavedajana mitte ainult Euroopas, vaid ka teistel kontinentidel.