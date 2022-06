38 protsenti ajutise kaitse saanud ukrainlastest on tööle läinud

«Meile on oluline, et Eestisse saabunud ja siia jäävad sõjapõgenikud saaksid võimalikult kiiresti siin iseseisvalt hakkama, leiaksid töökoha ja annaksid seeläbi ka ühiskonnaellu oma panuse. Töötukassa kaudu on praegu pakkumisel üle 7000 töökoha,» ütles sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Ulla Saar.

Statistikaameti avaldatud info põhjal teeb sotsiaalministeerium oma prognoose ja vajaduse korral arvestab sellega ka tööturuteenuste arendamisel.

«Näiteks saame karjäärinõustajate ja konsultantide abil uurida, millised takistused on neil tööealistel põgenikel, kes pole veel tööle läinud. Põhjuseks võib olla nii väikeste laste eest hoolitsemine kui ka Ukrainas asuva tööandja juures distantsilt töötamine, või on hoopis vaja oskusi täiendada, et sobiv töökoht leida,» sõnas Saar.

Ukraina kodanikud on rakendust leidnud kõigil ametialadel. «Kogu tööturuga võrreldes on Ukraina kodanikke suhteliselt rohkem eeskätt lihttööliste ning oskus- ja käsitööliste, ning suhteliselt vähem juhtide ja tippspetsialistide seas,» sõnas statistikaameti juhtivanalüütikud Kaja Sõstra.

Ta lisas, et Ukraina sõjapõgenikud on suhteliselt kõrge haridustasemega, kuid keeleoskuse puudumine ja kiire vajadus elatise teenimiseks võib neid sundida kvalifikatsioonile ja haridustasemele mittevastavaid töökohti vastu võtma.

Ajutise kaitse saajate seas on kõige populaarsem amet koristaja; elamisloaga, ilma ajutise kaitseta inimeste hulgas keevitaja ning lühiajalise töötamisõigusega Ukraina kodanikud on kõige sagedamini pakkijad. Samas leiab viimaste hulgast ka tippspetsialiste, eelkõige tarkvaraarendajaid.