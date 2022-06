G4Si juht: kaks tundi Tallinna lennujaamas – kas see on tõesti katastroof?

Kaks aastat tagasi ehmatas kogu maailma enneolematu koroonapandeemia, milleks keegi valmis polnud. Igasugune liiklemine oli mittesoovitatav, lennuliiklus peaaegu katkes. Sellega seoses saadeti koju piloodid ja lennujaamade turvatöötajad.

Kahjuks ei käi asjad nii, et kaks aastat hiljem saaks jätkata täpselt samalt kohalt, kus elu toona seisma jäi. Inimesed on leidnud uue ameti, siirdunud tööle teistele elualadele. Suur tööjõupuudus valitseb kõigis maailma lennujaamades, eriti suur puudus on lennundusjulgestajatest. Näiteks Dublini lennujaamas oli juuni alguses 4,5-tunnine järjekord, et läbida turvaväravad. Mõistagi leidis see meedias laialdast kajastamist. Ka teistest lennujaamadest on tulnud uudiseid, kus inimesed seisavad lõpututes järjekordades ja paraku jäävad ka lennukitest maha. On kujunemas uus normaalsus, et lennujaama tuleb tulla mitu tundi enne lennuki väljumist.

See on midagi uut, millega inimestel on raske leppida, kuigi selline nõudmine on tegelikult olnud juba aastaid, lihtsalt varem on pääsenud ilma järjekorrata turvakontrollist läbi ja inimesed on lennujaama tuleku jätnud viimasele hetkele.

Kuna lennujaamas on julgeolekule kõrgendatud nõudmised, siis siinsed töötajaid värvatakse hoolikalt ja nad läbivad erikoolituse. Küllap on igaüks meist nõus, et lennunduses ei tohi teha järeleandmisi: ei turva- ega muudes rangetes reeglites. Need reeglid on kehtestatud kindla eesmärgiga kaitsta reisijate elu ja tervist. Iga inimene peab jõudma ohutult valitud sihtkohta.

Tallinna õhuvärav