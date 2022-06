Suurt värbamiskampaaniat lubanud Starship koondab kümnendiku töötajaist

Ka lõpetakse järgmise kahe jooksul pakiveoteenuse osutamine osades USA ja Saksamaa tegevuspaikades, kus see ei ole osutunud kasumulikuks.

«Täna (kiri saadeti mõni päev tagasi – toim) on uskumatult raske päev Starship Technologiesile ja kõigile, kes ettevõttest ja meie tohutult andekast meeskonnast nii kirglikult hoolivad. Seda laadi uudiste edastamine pole kunagi lihtne, eriti kui tegemist on töökate, professionaalsete ja pühendunud meeskonnaliikmetega. Kahjuks oleme pidanud aga langetama väga raske otsuse ja vähendama oma meeskonna suurust ning sulgema mõned tegevuspaigad USAs ja Saksamaal,» kirjutas Westgarth töötajatele saadetud kirjas.

«Need kahetsusväärsed, kuid vajalikud muudatused aitavad Starshipil enda positsiooni tugevdada. Me jätkame aja jooksul efektiivsuse parandamist ja see fookus valmistab meid ette pikaajaliseks eduks,» lisas ta.

Märtsi alguses teatas Starship pärast 100 miljoni euro kaasamist, et ettevõtte valmistab ette suurt värbamiskampaaniat. «Plaanime selle aasta jooksul üle maailma värvata juurde ligi 800 inimest – see tähendab, et meie töötajate arv kahekordistub,» ütles ettevõtte personalijuht Maris Kadakas veel märtsi alguses.