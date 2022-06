Liit: puidutööstused lükkavad investeeringuid edasi

«Puidutööstuse investeeringud on väga pikaajalise tasuvusega ning otseses sõltuvuses toorainest. Kui tahame, et Eestis areneks puidu väärindamine ning tekiksid uued innovaatilised lahendused, tuleb ettevõtetele anda kindlus, et otsuseid raiemahtude osas ei muudeta üleöö ja et kliimaeesmärke silmas pidades ei unustata arvestada ka Eesti inimeste heaolu ja töökohtadega,» ütles ta pressiteates.