Praegu on NFTdel põhinevad rakendused ja teenused suuresti ainult unistused. Suure rahasüsti saanud eestlaste NFTPort ongi võtnud enesele sihi seda muuta, aidates arendajatel ideed ellu viia. Nende ärimudel on selge: ettevõtetele ja tarkvaraarendajatele pakutakse taristut NFT-rakenduste ja teenuste turule toomiseks. «Kui varem tahtis mõni ettevõte NFTdel põhinevat teenust arendada, pidi ta palkama plokiahela arendajad, kelle aastapalk on üle 100 000 euro. Kuna selliseid inimesi on maailmas hinnanguliselt ainult 20 000 – 40 000, on nõudlus nende järele väga suur. Ja isegi kui õnnestub sobivad inimesed leida, kaasneb selliste teenuste arendamisega väga suur aja- ja rahakulu, mistõttu ei ole paljud seda äriliselt mõistlikuks pidanud,» kirjeldas NFTPordi tegevjuht ja asutaja Johannes Tammekänd.