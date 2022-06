«Pandeemia on euroala majandusele jätnud tõsised haavad ning riigiti on meie rahapoliitika mõjud ebavõrdsed,» teatas keskpank pärast kohtumist.

Kui tavaliselt ostab keskpank euroala riikide võlakirju nende kapitalivõime järgi, siis nüüd ollakse valmis raskustes riikide võlakirju ostma tavapärasest rohkem, et riikide laenukulusid vähendada. Analüütikute hinnangul võib keskpank selleks kulutada 200 miljardit eurot. Algebris Investmentsi analüütik Silvia Merler kinnitas Briti majanduselehele Financial Times, et keskpanga otsus oli parim võimalik, mida kriisikohtumiselt oodata oli, kuid tõsiseid probleeme ei pruugi see lahendada.