Ikea tõmbab Ukraina sõja tõttu koomale tegevust Venemaal ja Valgevenes

IKEA sõnul ei näe nad võimalust jätkata lähitulevikus müüki riigis, kus nad on tegutsenud alates 2000. aastast. Selle tulemusena teatas kaubamärgi omanik Inter IKEA, kes vastutab ka tarnete eest, et hakkab nüüd otsima ostjaid oma neljale tehasele, sulgeb lõplikult kaks ostu- ja logistikakontorit Moskvas ja Minskis ning koondab personali, vahendab Reuters.

Rootsi ettevõte on jätkanud oma töötajatele palkade maksmist ja teeb seda kuni augusti lõpuni. IKEA-l on riigis 15 000 töötajat, samas kui Ingka Groupil, kellele kuuluvad kõik IKEA kauplused Venemaal, on seal 12 500 töötajat.

«Äri- ja varustusahelad kogu maailmas on tugevalt kannatada saanud ja me me ei näe võimalust lähemal ajal tegevust jätkata,» sõnas Ingka Group. «Selle tagajärjel on Inter IKEA Group ja Ingka Group nüüd mõlemad otsustanud astuda uude etappi ning tõmmata koomale IKEA äritegevust Venemaal ja Valgevenes.»