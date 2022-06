FOTOD ⟩ Selline näeb välja Tallinna kesklinna kerkiv 150 mijoni eurone Arteri kvartal

Arter kvartal koosneb 28-, 15- ja 9-korruselisest hoonest ning neid ühendavast keskhoonest koos parkimismajaga. 2024. aasta sügisel valmivasse kvartalisse tuleb 38 000 m² üüripinda ning ettevõtetest rentnikud saavad lisaks oma büroopinnale tööks ja loomeks avatud erinevad koosolekuteruumid, ühisloomealad, õuealad ja kohvikud. Kvartali hoonete ette tuleb linnaväljak, 15- korruselise büroohoone katuseterrassile 500 m² suurune linnaaed ning hoonete taha jääva kunagise Härjapea jõesängi alale park, mis on avatud kõigile linnaelanikele. Hoonetesse on kavandatud ka ligi 60 üürikorterit.

Kvartali esimese korruse sisetänavate ja siseväljaku rohelusele panustava kontseptsiooni lõi Kapitel koostöös rahvusvahelise kogemusega Londoni arhitektuuribürooga StudioN. Kvartalis avatakse kolm restorani, sealhulgas 28. korrusel asuv katuseterrassiga restoran. Teenuste hulgas on spordiklubi koos 20 m ujula, lõõgastusbasseinide, saunade ja väliterrassiga, tervise- ja iluteenused ning lastehoid. Kahekorruselisse maa-alusesse parklasse ja parkimismajja tuleb kokku 470 parkimiskohta, autopesula, Eesti suurim – 90 kohaga jalgrataste siseparkla jalgrataste pesu- ja remondialaga ning riietus- ja duširuumidega. Kvartali arhitekt on Martin Aunin ning sisearhitekt Arhitekt11, ehituse peatöövõtja on Merko Ehitus Eesti.