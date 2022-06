Rohepööre Eesti moodi: 20-kW võimsusega päikesepaneelide võrguga liitmise eest küsiti 13 miljonit

Eelmisel aastal elektrihindade järsult tõustes tekkis Andres Rikkinenil plaan panna kodu kõrvale 20-kW võimsusega päikepaneelid. «Eesti Energia tegi hinnapakkumise, mille kohaselt läksid päikesepaneelid koos paigaldusega kokku maksma 25 000 eurot,» kirjeldas Rikkinen.

Seejärel hakkas ta uurima Elektrilevi käest, palju maksaks võrguga liitumine Pärna piirkonnaalajaamas, sest nii saaks suvekuude tootmise ülejäägiga katta talvise elektrikulu.

«Täna, umbes pool aastat hiljem, saadeti mulle Elektrilevi volitatud esindaja Enefit Connecti poolt vastus, et esialgsetel andmetel on nende tööde maksumus suurusjärgus 12 820 000 eurot ilma käibemaksuta,» nentis Rikkinen. «See on ikka paras inimeste mõnitamine. Lisaks küsis ettevõtte, kas ma soovin endiselt liitumispakkumist ja nõustun Eleringi menetlustasuga (1600 eurot km-ta) või soovin tühistada taotluse.»

Esilagu kahtlustas ta, et saadetud pakkumises on suurusjärkudega eksitud, kuid hiljem täpsustas ettevõtte, et kuna vaba tootmissuunaline võimsus Pärna piirkonnaalajaamas puudub, siis hind ongi selline.

«Eleringi võrgutugevduse tasusid maksmata on võimalik liituda kuni 15 kW mikrotootmisseadmega,» lisati Enefit Connecti kirjas. «Üle 15 kW tootmisvõimsusega päikesepark kvalifitseerub väiketootjaks, mille tootmisvõimsuse tagamiseks lisanduvad liitumispakkumisele Eleringi võrgus läbilaskevõime suurendamiseks tehtavad kulutused.»