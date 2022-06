Gazprom kärbib gaasitarneid Euroopasse

«Eni kinnitab, et Gazprom on teatanud tänase gaasivarustuse piiratud vähendamisest, mis ulatub umbes 15 protsendini,» ütles Eni kõneisik AFP-le. «Vähendamise põhjustest hetkel teada pole antud.»

Alates Vene kallaletungist Ukrainale, mis tõi Moskvale kaela enneolematud Lääne sanktsioonid, on Itaalia püüdnud sõltuvust Vene gaasist vähendada, samas tagades, et gaasi jätkuks.

Moskva on nõudnud klientidelt «ebasõbralikes riikides», nende seas EL-i liikmesriigid, et gaasi eest makstaks rublades. Sel viisil püütakse mööda minna riigi keskpangale kehtestatud rahandussanktsioonidest.

Eni teatas mais, et on avanud Vene gaasi eest tasumiseks euro- ja rublakontod ehk Moskva nõudmisele vastu tulnud. Samas rõhutati, et see on sanktsioonidega kooskõlas.