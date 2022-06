Õliühing: lätlaste biokütuse nõudest loobumine viib eestlased taas piiri taha tankima

«Läti majandusministeerium on hinnanud, et biokütuse nõudest loobumine võimaldab postihinda langetada 10 senti liitri kohta. Kuna Eestis kehtib mootoribensiinile kõrgem aktsiis ja samuti ka umbes kolmandiku võrra rangemad taastuvenergia- ja kliimanõuded, siis on viimase 12 kuu keskmine mootoribensiini tanklahind olnud Eestis 8,5 senti liitri kohta kõrgem,» kirjeldas Raamat. «Seega võib oodata, et järgmise pooleteise aasta jooksul on Lätis võimalik osta mootoribensiini kuni 20 senti liitri kohta soodsamalt, kui Eestis.»