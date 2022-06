Justiitsministeerium annab äriregistri info vabaks

«Läbipaistvus ettevõtluses on ülioluline. See on küsimus usaldusest aga ka korruptsioonist. Kipume unustama, et korruptsiooni on ka erasektoris ja ettevõtluses. Kuigi seal on seda keerulisem määratleda, näitavad uuringud, et ärikorruptsioon ohustab üldist majanduskeskkonda ja tekitab ebavõrdsust, mõjutab toodete ja teenuste kvaliteeti ning võib kujutada isegi ohtu inimeste tervisele,» selgitas Lauri.