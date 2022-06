Magnum omandab Leedu apteegiketi

Tehingu tulemusel kasvab Apotheka kaubamärgi all tegutseva apteegiketi katvus Leedus mitmekordselt ning apteekide arv 48 võrra, teatas Magnum. Tegu on Magnumi jaoks suurima ühekordse investeeringuga viimase kümne aasta jooksul. Kokku hakkab ettevõte Leedus haldama 62 apteeki, mis teeb sellest Magnumi andmetel Leedus suuruselt kuuenda apteegiketi.

Ostetud keti apteegid tegutsevad kõigis suuremates Leedu linnades. Magnum AS juhatuse esimehe Ahti Kallikormi sõnul soovib ettevõte rakendada oma aastate jooksul välja töötatud äriprotsesse ja oskusteavet väljaspool Eestit, kus turg on vabamalt reguleeritud. «Me ei tegutse Leedus ainult kasvu nimel, vaid ka selleks et viia sinna meie Eestis välja töötatud tipptasemel frantsiisilahendusi, mis annavad meile konkurentsieelise,» ütles Kallikorm.