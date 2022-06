Maris Lauri kasutajaid nörritavast ehitisregistrist: asjad pole kõige paremini välja tulnud

Metsoja sõnul on aga probleeme ka ministeeriumi võimekusega kasutajate probleemidega tegeleda. «Alles eile sain kirja omavalitsusest, kus öeldi, et meilidele ei saa vastust, infoliinid on üle koormatud. Eile saadeti ka alles juhend kasutajatele. Jõuan tagasi küsimuse juurde, et kui tellime uuenduse, siis see algab ju kõik läbirääkimistest eriti KOVidega, kes on kasutamise eest vastutavad,» rääkis ta.

«Tellija võimekuse küsimus, see pole esimene ega viimane näide Eestis. Ei suudeta kokku leppida raamistikus ja anda riigi poolt korralik lähteülesanne ja kannatajaks oleme lõpuks kõik. Närvikulu tuleb kinni maksta ühel või teisel moel,» märkis Metsoja.

Maris Lauri sõnul on uus ehitisregister senisest märksa erineva ülesehitusega. «Senistele kasutajatele on see võõras, nad ei julge kõiki funktsionaalsusi kasutada. Õppetunnid kipuvad olema äärmiselt valulised, kuid mulle on kinnitatud, et on tehtud juhendmaterjalid, võetud inimesi infotelefonile juurde - on inimesed, kes spetsiaalselt suhtlevad suuremate kasutajatega, et lahendada nende probleeme,» ütles ta.

Samas tõdes minister, et kahtlemata oleks võinud neid samme astuda juba varem. «On kummaline iseenesest, et see olukord on tekkinud ministeeriumis, kus on olemas ka IT minister ja IT asekantsler. Kuidagi ja mingil viisil, kuna ma ise seal juures ei ole olnud, pole asjad kõige paremini välja tulnud,» tegi ta torke erakonnakaaslasest ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutti pihta.