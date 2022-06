Selgusid avaliku sektori hinnatuimad tööandjad

Pooltel palgatöötajatel ei ole üldiselt eelistust, kas töötada avalikus või erasektoris. Kantar Emori uuringueksperdi Mari-Ann Ploomi sõnul pakuvad atraktiivsemad avaliku sektori tööandjad seda, mis on töötajatele oluline: kindlustunnet ning huvitavat ja vaheldusrikast tööd. «Et konkureerida erasektori parimatega ja kompenseerida nõrgemat palgakuvandit, on avaliku sektori tööandjatel veel arenguruumi pehmemate väärtuste arendamisel,» kommenteeris Ploom. «Tööandja valikul on inimeste jaoks väga oluline, kuidas töötajaid väärtustatakse ning kui avatud ja sõbralik on tööõhkkond,» lisas ta.