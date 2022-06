Eesti NFT-firma aitab hiigelinvesteeringu abil muuta interneti kasutajate omaks

Tamkivi sõnul meeldib talle Web3 kui uue põlvkonna interneti mõiste sisu teravus. «Kasutajad saavad vabalt mitte ainult lugeda ja kirjutada, vaid ka omada teavet. Üks asi on rääkida visioonist, teine aga luua selle elluviimiseks tööriistu ja rakendusi. NFTPorti roll on ehitada niiöelda tellingud, et rakenduste arendajad saaksid täita lubadust viia internet inimeste omandusse,» kommenteeris Tamkivi.