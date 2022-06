Hispaanias ja Portugalis jõustus hinnalagi gaasile

Venemaa kallaletung Ukrainale põhjustas gaasihindade tõusu, mis kergitas juba niigi kasvavaid elektriarveid kahes riigis, mille ühendus ülejäänud Euroopa elektrivõrguga on napp.

Hispaania energiaminister Teresa Ribera ütles, et hinnalagi kaitseb Hispaania ja Portugali leibkondi «turbulentse ja keerulise» olukorra eest energiaturul, mille on tinginud sõda Ukrainas.

Energiahinnad on Hispaanias ja Portugalis viimastel kuudel järsult kasvanud Euroopa elektriturureeglite tõttu, mis sunnivad tootjaid müüma elektrit kõige kallima elektritootmistehnoloogia hinna juures, mis hetkel tähendab gaasielektrijaamasid.

Madrid ja Lissabon on selle süsteemi vastu juba kuid võidelnud, kuna leiavad, et see ei sobitu Pürenee poolsaare oludega, kus sõltutakse suurel määral taastuvenergiast.