Venemaalt lahkub sel aastal üle 15 000 miljonäri

15 protsenti venelastest, kellel vara ületab miljon dollarit, peaksid olema selle aasta lõpuks Venemaalt lahkunud, vahendab The Guardian Henley & Parntersi andmeid. Tegemist on Londonis asuva firmaga, mis viib superrikkaid kokku raha eest kodakondsust müüvate riikidega.

«Rikkad on Venemaalt viimase kümne aasta jooksul tõusvas joones lahkunud,» lausus Henley jaoks andmeid kogunud New World Wealthi uuringute juht Andrew Amoils. Tema sõnul on suuremaid riikide kollapseid juba ajalooliselt ennustanud rikaste inimeste emigreerumise kasv. Rikkad on esimesed lahkujad, sest neil lihtsalt on selleks võimalused.