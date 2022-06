Vene kino ägab Lääne sanktsioonide all: uksed võib sulgeda iga neljas tegija

Vene ajalehe teatel mõjuvad sanktsioonid Vene kinole rängalt, mistõttu on osad kohad juba tegevuse lõpetanud. Teised proovivad olukorda päästa veel lahtiolekuaegade lühendamisega või on avatud vaid nädalavahetuseti.

«Olukord muutus keeruliseks kohe pärast Hollywoodi filmide kadumist ekraanidelt ehk märtsi alguses. Käibe langus on olnud umbes 60-70 protsenti, mistõttu on meie tegevus muutunud kahjumlikuks,» ütles kinoketi Lumen kaasomanik Pavel Ponikarovski Komsomolskaja Pravdale.

Analüütikute hinnangul toob lääne filmide kadumine Venemaa kinolinadelt sektorile umbes 11 miljardi rubla ehk umbes 180 miljoni euro suuruse kahjumi.

Ponikarovski sõnul pole Vene kinodes praegu midagi näidata, sest kohalikud filmid andsid ka enne koroonapandeemia algust umbes 25-30 protsenti kogu kassatulust. «See oli hea osakaal, arvestades, et Hollywoodi eelarveid ei saa meie filmide eelarvetega kõrvutada,» ütles kinoketi omanik.

Kinokülastajate vähenemise tõttu on Vene kinod sunnitud ellujäämiseks kulusid vähendama nii palju kui võimalik. «Meie esimene ülesanne on leppida oma partneritega, eelkõige kaubanduskeskustega, kokku rendihindade alandamises ja siduda need kino käibega,» selgitas Ponikarovski, kelle sõnul on üüripindade omanikud küllaltki vastutulelikud. Samas olla ka halbu näiteid: ligikaudu 25-30 protsenti kaubanduskeskustest ei tee järeleandmisi, mistõttu on kinopidajad sunnitud üüripinnast loobuma, rääkis kinoketi Lumen omanik.

Kuid isegi soodsamad üürilepingud ei aita Venemaa kinodel pikemas perspektiivis vee peal püsida. Sestap loodavad kinode omanikud ennekõike suuremale omatoodangule ja riigitoetustele. «Loodame, et meie tootjad teevad nüüd väärt filme, sest turg on tühi. Enam pole konkurentsi Hollywoodiga, nii et kõik on nende meie endi kätes. Tootjad peavad tegema head tööd, siis saame ka meie teha head tööd,» ütles Ponikarovski.