Noored looduskaitsjad kaotasid kohtus vaidluse õlitöösturitega

Tartu ringkonnakohtusse jõudnud vaidluses oli peamine küsimus selles, kas Narva-Jõesuu linnavalitsus selgitas välja kõik ehitusloa andmise otsustamiseks olulised asjaolud ning kas oli põhjust ehitusloa andmisest keeldumiseks, teatas kohtu pressiesindaja Annett Kreitsman. Ringkonnakohus asus seisukohale, et MTÜ Loodusvõlu poolt apellatsioonkaebuses esitatud väited ei anna alust tühistada Tartu halduskohtu otsust, millega õlitehase ehitusluba jõusse jäeti.

Vaidlustatud ehitusloaga anti õigus ühe Enefit280 õlitehase ehitamiseks. See tähendab, et detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigus teostatakse üksnes osaliselt, sest planeeringuga kavandati nelja õlitehase, järeltöötluskompleksi ning neid teenindavate ehitiste rajamine. Ringkonnakohus ei leidnud, et kavandatav ehitis väljuks detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse piiridest või esineks muus osas vastuolu detailplaneeringuga.