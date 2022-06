Noored keskkonnakaitsjad vaidlustavad kaotuse õlitöösturitega riigikohtus

MTÜ Loodusvõlu, Fridays for Future eestkõneleja Birgit Anton ütles Postimehele, et tõenäoliselt vaidlustavad nad ringkonnakohtu otsuse riigikohtus. «Me võime olla kaotanud ühe lahingu, aga mitte tervet sõda, kui väljenduda militaarselt,» märkis Anton.

Kreitsman teatas, et vaidlustatud ehitusloaga anti õigus ühe Enefit280 õlitehase ehitamiseks. See tähendab, et detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigus teostatakse üksnes osaliselt, sest planeeringuga kavandati nelja õlitehase, järeltöötluskompleksi ning neid teenindavate ehitiste rajamine. Ringkonnakohus ei leidnud, et kavandatav ehitis väljuks detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse piiridest või esineks muus osas vastuolu detailplaneeringuga.