Konkurentsiametit asub juhtima Evelin Pärn-Lee

«Evelin Pärn-Leel on kogemused nii era- kui avalikus sektoris töötamisest, mistõttu oskab ta näha laia pilti konkurentsivaldkonna juhtimisel. Konkurentsijärelevalve peab olema tõhus – ühiskonnas on palju kahtlusi konkurentsikokkulepetest ja minu ootus uuele juhile on, et konkurentsiamet analüüsiks, kas see vastab tõele. Samuti peab amet hindama koondumistega kaasnevaid riske ja tänases inflatsiooni olukorras olema eriti nõudlik oma regulaatori rolli täites,» ütles justiitsminister Maris Lauri pressiteates.