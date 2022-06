Uuring: pooled eestlased sooviksid pensionile jääda viiekümnendates

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbiviidud uuringus küsiti inimestelt, millises vanuses sooviksid nad pensionile jääda, kui nad saaksid seda ise valida. Eesti inimestest märkis 11 protsenti, et võimalusel teeksid nad seda juba enne, kui täitub 50 eluaastat. 51 protsenti vastas, et neile sobiks pensionipõlve alustada viiekümnendatel eluaastatel. Üks protsent vastanutest lõpetaks töötamise heal meelel juba enne 30. eluaastat, teatas pank.

Teisalt selgus küsitlusest, et omajagu on ka neid, kes on rahul praeguse riiklikult määratud pensionile jäämise ajaga ehk siis aastaks 2026 on see 65 eluaastat. Nii vastas kokku ligi veerand ehk 23 protsenti küsitletutest.