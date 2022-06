Borjomi suuraktsionär loovutab aktsiad Gruusia valitsusele

IDS Borjomi International teatas esmaspäeval, et ettevõtte enamusaktsionär loovutab tasuta 7,73 protsenti aktsiatest Gruusia valitsusele ega oma enam kontrolli ettevõtte üle. «Suhtume Eesti turul sellesse uudisesse väga positiivselt ja ka sellesse, et armastatud kaubamärk Borjomi saab taas turule tagasi tulla. Pärast seda uudist teeme koostööd oma jaemüügipartneritega, et tuua Borjomi võimalikult kiiresti kaupluste lettidele tagasi,» kommenteeris IDS Borjomi Europe’i tegevjuht Roman Radko. BNS