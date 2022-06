Reisimugavust loov Eesti firma saab abi Ukrainast

Eesti väikeettevõte, mis aasta tagasi Covidi laineharjal seljatas Saksa tööstushiiglase Siemensi, on nüüd jõudnud haaret laiendades teisele poole Atlandit Floridasse, kus tõestas möödunud kuudel, et neil on ka Ameerika suvitus-Mekale pakkuda nippe, kuidas elu mugavamalt korraldada.