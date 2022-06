Ametist lahkuv Padar: mina ei istu kalanäoga viis aastat soojal kohal

Tegelikult olin ka poolteist aastat tagasi väga kahevahel, kas üldse lahkuda erasektorist või mitte. Otsustavaks sai soov tulla Eesti riigile appi: kolme väga erineva asutuse transpordiameti alla liitmine oli väljakutse, mis pani mul käed sügelema. Nüüdseks on selle protsessi esimene faas läbi. See on olnud väga suur samm ja nõudnud väga suurt pingutust.

Minu päevad algavad hommikul kell seitse ja lõppevad tihti õhtul kell üheksa. Tunnen praegu, et siia majja on vaja uut energiapommi. Kuna peagi asuvad ametisse nii uus minister, koalitsioon kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler, tundus see õige hetk koha vabastamiseks. Lisaks on sügisel ootamas ees ka eelarveläbirääkimised.