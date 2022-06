Kas USA-l on uus plaan Vene naftatulude kärpimiseks?

USA-l on uus plaan Venemaa naftatulude piiramiseks. Nimelt arutavad ameeriklased oma Euroopa liitlastega Venemaa naftale hinna ülempiiri kehtestamist, mille eesmärk on säilitada sealse nafta voolamist rahvusvahelistele turgudele, kuid piirata agressori eelarvetulu nii, et see heidutaks neid Ukraina sõda lõpetama.

See on üsnagi uus lähenemine, sest seni on lisaks osalisele naftaembargole korduvalt räägitud ka Vene energiaekspordile kõrge tollimaksu kehtestamisest, millest laekuva rahaga võiks Ukrainat hakata taas üles ehitama. ELi embargo jõustub aga alles aasta lõpus ja ka siis mitmete eranditega. Tollimaksuga tulude äravõtmine oleks kiirem viis Venemaa tulusid vähendada ning kuna tollimaksude suhtes ei kohaldata ühehäälsuse nõuet, ei saaks ka üksikud liikmesriigid seda blokeerida, kuid miskipärast seda kuigi tõsiselt ei kaaluta.

Ühest küljest on nii USA kui Euroopa, kes kannatavad seni sanktsioonide kõige rängemate tagajärgede all, teadlikud, et Venemaa naftaembargo kahjustab neid veelgi. Teisest küljest ei ole Venemaa nafta eest turuhinnaga maksmine meeldiv valik, sest nafta ja gaasi eksporditulud moodustavad suure osa idanaabri eelarvest, seal hulgas ka kaitsekulutustest, millest suur osa läheb sõjamasina käigushoidmiseks Ukrainas.