Vormsi vald kurdab viletsa laevaliikluse üle

«Soovime ühes transpordiameti ning majandus- ja kommunikatsiooninisteeriumiga rääkida võimalustest Vormsi praamiühenduse tõhusamaks korraldamiseks. Saatsime sellel teemal teile ettepaneku kohtumiseks enam kui kuu aega tagasi, 26. aprillil käesoleval aastal. Kahjuks pole me veel vastust saanud. Seepärast proovime uuesti,» kirjutasid vallavanem Maris Jõgeva ja vallavolikogu esimees Jaak Kaabel.

Vedajaga AS Kihnu Veeteed on vallajuhtide teatel peetud kõnelusi. «Leppisime selle aasta varakevadel kokku, et edaspidi vaatame iga järgmise kuue kuugraafikud üle septembris ja veebruaris. Kokku oleme leppinud ka piirangutes raskeveokite laevale pääsuks suvehooajal. Mitmetes teistes küsimustes jääme aga omavahel kõneledes ummikusse,» tõdevad nad.

Vald otsib lahendust eelkõige neljale teemale. Esiteks näevad nad vajadust sõidugraafikut täiendavate reisidega tihendada. «Liiniveoleping näeb ette graafiku tihendamise võimaluse, kuid senine kogemus on näidanud, et vedaja selleks võimalust ei näe, või siis ei saa me seda teha operatiivselt ja paindlikult. Sõidugraafiku tihendamine on aga saarelise elu korraldamisel tihti vajalik,» märgivad Jõgeva ja Kaabel.

Eelmise lepingu kehtivuse viimastel aastatel anti Vormsi kogukonnale korduvalt lubadusi, et uue lepinguga saavad tekkinud kitsaskohad lahendatud. 2020. aasta kevad-suvel toimunud avaliku teenindamise otselepingute sõlmimise menetluses oli hinnapakkumuste küsimisel algselt tingimus, et vedaja peab teenuste pakkumisel arvestama vaid nö. ühe meeskonna tööajamahuga.