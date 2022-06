Omanike liit: kõrgete kodukulude vastu aitaks käibemaksulangetus ja elektri hinnalagi

"Olukord energiavaldkonnas on kriitiline ning märgid viitavad, et eelmisel aastal alanud energiakriis jätkub ka tuleval kütteperioodil. Inflatsioon ning järjest kallinevad kütte- ning energiahinnad panevad koduomanikud väga raskesse seisu," kirjutas liidu juhatuse esimees Priidu Pärna.

Kaaluma peaks pikaajalisi lahendusi

3. Suurendada elektrivõrgu piirkondades investeeringute tegemist võrgu läbilaskevõime suurendamiseks, et tagada koduomanike poolt toodetud kuni 15 kW tootmisseadmele elektri põhivõrguga liitumine. "Hetkel on suureks probleemiks, et koduomanikud tahavad investeerida päikeseenergia väiketootmisse, kuid Elektrilevi ei taga liitumist või on see võimalik ebamõistliku hinnaga," kirjutas Pärna.